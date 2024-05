Festnahmen, Hehlerei, Urkundenfälschung: Aktion gegen Kfz-Kriminalität

Dabei wurden sie mehrfach fündig: In Kittsee entpuppte sich der Motor eines Audis mit slowakischem Kennzeichen als gestohlen. Der Fahrer wurde wegen Hehlerei angezeigt. Ebenso wie der Lenker eines Wagens in Nickelsdorf, in dessen Kofferraum sich ein in Deutschland entwendeter E-Scooter befand.

In einem anderen Fall flogen gefälschte polnische Kennzeichen auf, der Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.