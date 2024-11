Vor dem Schnee Winterreifen wechseln: Ein Selbsttest

Vom 1. November bis 15. April gilt für Pkw und Lkw bis zu 3,5 Tonnen eine situative Winterausrüstungspflicht . Autofahrerinnen und Autofahrer müssen also bei winterlichen Fahrbedingungen Winterreifen montiert haben.

Wer also trotz entsprechender Witterung ohne Winterreifen fährt, riskiert im Falle einer Kontrolle eine Strafe von mindestens 60 Euro . Kostspielig kann es bei Unfällen werden. Verursachen Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer eines nicht mit Winterreifen ausgerüsteten Fahrzeuges einen Schaden, muss deren Haftpflichtversicherung den Schaden ersetzen.

Zudem gilt die umgekehrte Beweispflicht. Sprich: Alle, die mit Sommerreifen unterwegs waren, müssen beweisen, dass der gleiche Unfall auch mit einer Winterausrüstung passiert wäre.

Ein Erfahrungsbericht vom Reifenwechseln

Der Leiter der Testabteilung des ÖAMTC, Steffan Kerbl, ist ein in sich ruhender Mensch. Doch irgendwann sieht auch er den Moment gekommen, dem mit dem Autoreifen-Wechsel sichtbar überforderten Redakteur das Werkzeug aus der Hand zu nehmen. Streng genommen ist dieser Moment erreicht, noch bevor das Werkzeug so richtig in die Hand genommen wurde.