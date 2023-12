Schneechaos: 57-Jähriger in NÖ erfroren + Mobilfunk im Murtal könnte ausfallen

Starke Schneefälle haben in vielen Teilen Österreichs für massive Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, aber auch zu Stromausfällen geführt. Außerdem ist der Bahnverkehr betroffen. Von Vorarlberg bis zum Wiener Raum schneit es heute zum Teil kräftig weiter bei Temperaturen um null Grad. In Kärnten hat es in tiefen Lagen bis zum Vormittag geregnet, danach sinkt auch hier die Schneefallgrenze.

Stromausfälle in Oberösterreich, Salzburg und Tirol

Das führte unter anderem zu Problemen mit der Stromversorgung. Wegen eines Stromausfalls musste zum Beispiel der Roppener Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol vorübergehend gesperrt werden, gleichzeitig gingen aber auch in hunderten Haushalten das Licht aus. Zu Mittag waren noch 120 Haushalte in acht Gemeinden betroffen, berichtete ORF Radio Tirol. Auch in Oberösterreich waren laut Netz OÖ gegen 10 Uhr rund 26.000 Haushalte ohne Strom. Schuld daran war der massive Schneedruck und umgestürzte Bäume, die zahlreiche Stromleitungen kappten.

Auch in Kärnten und der Steiermark sorgte die winterliche Witterung für Probleme. In der Steiermark waren gegen Mittag rund 20.000 Haushalte ohne Strom. Im Murtal war ein Baum auf eine Hochspannungsleitung gestürzt, das Tal war "fast zur Gänze finster", sagte ein Sprecher der Energie Steiermark. Nun könnte der Mobilfunk ausfallen.

In Kärnten waren gegen 13.30 Uhr rund 4.000 Haushalte ohne Strom, die betroffenen Gebiete lagen östlich von Villach .

Absagen im Sport

Auch auf die Sportwelt haben die Wetterverhältnisse Auswirkungen. Im Fußball gab es mehrere Match-Absagen. Unter anderem das Auswärtsmatch von Rapid.

