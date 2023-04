Wer in Kärnten künftig wofür zuständig sein wird

Am Dienstag wurde Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch in der Wiener Hofburg offiziell für seine dritte Amtszeit angelobt. Am Mittwoch weilte Kaiser bereits wieder zur konstituierenden Sitzung der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt.

Mit Spannung wird dabei am Nachmittag um 15 Uhr die Verkündung der Ressorts zwischen ÖVP und SPÖ erwartet.