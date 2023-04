Freund fand 33-Jährige reglos im Badezimmer: Tod durch Drogen

Erneut ist in Kärnten ein Drogentoter zu beklagen. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, entdeckte ein Mann in der Nacht zum 15. April 2023 seine eine 33-jährige Lebensgefährtin reglos im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung.

Der alarmierte Notarzt konnte die Villacherin reanimieren und in das LKH Villach einliefern. Dort verstarb die Frau jedoch in den frühen Morgenstunden des 15. April. Da die 33-Jährige den Ermittlern seit vielen Jahren als suchtmittelabhängig bekannt war und die Todesursache nicht feststand, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion angeordnet. Diese wurde am 17. April durchgeführt.