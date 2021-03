Drei Drogentote in einem Monat

Mitte Februar: Ein 21-Jähriger wird tot in der Wohnung seines Onkels in Klagenfurt aufgefunden. Anfang März: Ein zweifacher Familienvater (35) wird leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden. Donnerstag, 11. März: Ein 32-Jähriger wird leblos von seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden.

Es sind drei Fälle aus Kärnten, die eines verbindet: Alle drei Todesopfer sollen durch den Konsum von Drogen – offenbar Heroin – verstorben sein. Und es sind Fälle, die das Jahr 2018 in Erinnerung rufen. Insgesamt 25 Drogentote waren damals in Kärnten zu beklagen. Das beschauliche Bundesland im Süden Österreichs schaffte es auf den unrühmlichen zweiten Platz bei den Drogentoten hinter Wien.