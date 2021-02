Kriminalität sinkt durch Corona-Pandemie um 20 Prozent

Beobachtungen, die auch Popp bestätigt. „Wir haben die Rückgänge vor allem während der Lockdowns bemerkt.“ Eine Ausnahme bilden Kellereinbrüche. Hier gab es in Niederösterreich einen deutlichen Anstieg. Österreichweit blieben sie auf dem Niveau von 2019.

Keine massive Zunahme bei Gewaltdelikten

Überraschend für die beiden Polizei-Chefs ist die Entwicklung bei den Gewaltdelikten. Zu Beginn der Pandemie war befürchtet worden, dass diese massiv ansteigen. „Wir haben einen Anstieg bei der Zahl der Wegweisungen und Annäherungsverbote, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß, in dem er befürchtet wurde“, sagt Landespolizeidirektor Popp. Was in Niederösterreich aber gestiegen ist, sind Sittlichkeitsdelikte.

Wie wird sich 2021 aus kriminalistischer Sicht entwickeln? In Niederösterreich und Kärnten herrscht Einigkeit: Der weitere Verlauf der Pandemie wird den weiteren Verlauf der Kriminalität bestimmen.