Drogenküche soll Brand verursacht haben: 30 Mieter gerettet

Ein Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Klagenfurt, könnte weitreichendere Folgen haben, als bisher angenommen. Auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Da die Flammen rasch um sich griffen, musste das Haus evakuiert werden. Rund 30 Mieter wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal, die Freiwillge Feuerwehr Klagenfurt sowie mehrere Polizeistreifen und Kräfte des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen mussten evakuiert werden. Eine Ausbr

Wie die Kleinezeitung berichtet, könnten die Brandursache ins Drogenmilieu führen. Anrainer sollen einen Mann beobachtet haben, der kurz nach Brandbeginn aus der Wohnung flüchtete, in der das Feuer seinen Ausgang nahm.

Als die Feuerwehr in der Brandwohnung eintraf, war sie menschenleer, lediglich Drogenuntensilien wurden von den Florianijüngern sichergestellt. Die Vermutung: Der Mieter könnte auf dem Balkon eine Art Drogenküche betrieben haben, dabei dürfte es zu einem Unfall gekommen sein und die Flammen griffen um sich.

Zwei Stunden dauerte der Einsatz, an dem 35 Feuerwehrleute beteiligt waren. Zwei Personen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Polizei soll jedenfalls die Ermittlungen aufgenommen haben.

In der offiziellen Polizeiaussendung heißt es bislang nur: "Die Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache wurden vom Operativen Kriminaldienst übernommen."