Kärnten-Wahl: „Es gibt nur eine Partei, die verlieren kann“

Gerhard versus Gerhard

Rund 80 Kilometer weiter westlich, fällt Stainer-Hämmerle die Wahlprognose leichter: Spittal an der Drau, 15.156 Einwohner und wohl bald nicht mehr in roter, sondern in gelber Hand. Hier lautet das Duell Gerhard (Pirih, SPÖ) gegen Gerhard (Köfer, Team Kärnten).

Und wie in Klagenfurt tritt der Ex-Bürgermeister gegen seinen Nachfolger an. Doch in Spittal kommt hinzu, dass Gerhard Köfer einst sogar SPÖ-Parteikollege von Pirih war. „Den großen Verlust der SPÖ in Spittal hätte ich so nicht angenommen. Köfer war sehr gut aufgestellt, ihm ist es sicher gelungen, einen Teil seiner ehemaligen Parteiwähler für sich zu gewinnen. Er hat realistische Chancen auf den Bürgermeister-Sessel“, lautet die Analyse.