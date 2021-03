Kärnten wählt: Schmankerl auf dem Weg zur Stichwahl

Der Joe Biden Kärntens

Aufhorchen ließ er nach 36 Amtsjahren mit der Ansage: „Wenn Joe Biden mit fast gleichem Alter in den USA für 330 Millionen Menschen Präsident sein kann, dann kann ich auch für 1.650 Steuerberger Bürgermeister sein.“ Doch der Plan ging zumindest im ersten Anlauf nicht auf. ÖVP-Mann Petritz (32,10 Prozent) muss in zwei Wochen gegen Werner Egger, der für die SPÖ 43,37 Prozent holte, in die Stichwahl.

Vor Gegenkandidaten musste der 46-jährige Martin Lackner (Unabhängige und ÖVP), neuer Bürgermeister in Heiligenblut am Großglockner nicht zittern. Er war der einzige Kandidat bei der Wahl und holte stolze 92,92 Prozent der Stimmen.

Nur ein Bürgermeisterkandidat

Auch in neun weiteren Kärntner Gemeinden trat nur ein Kandidat an. Auffallend: Während die FPÖ als Verlierer der Gemeinderatswahlen gilt – 2015: 18 Prozent; 2021: 13,8 Prozent – ist die blaue Welt in Mühldorf im Mölltal noch in Ordnung. In der Heimat der Gebrüder Kurt und Uwe Scheuch legte die FPÖ im Gemeinderat von 40,7 Prozent auf 45,7 zu. Der einzige Bürgermeisterkandidat, Erwin Angerer (FPÖ), holte 93,03 Prozent der Stimmen.

Übrigens: Bei den Bürgermeistern, die mit Gegenkandidaten antraten, hatte Sonya Feinig (SPÖ) mit 89 Prozent in Feistritz im Rosental das beste Ergebnis. Ein besonderer Wahlsieg: Die 56-Jährige war im Vorjahr bei einem schweren Skitourenunfall nur knapp dem Tod entronnen.