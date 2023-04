Kärnten-Wahl: Zeit für personelle Änderungen in der SPÖ gekommen

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen. Seit Montag ist fix, was sich personell in der Kärntner SPÖ nach der Landtagswahl am 5. März verändern wird.

Gegen 13 Uhr trat Landeshauptmann Peter Kaiser nach dem SPÖ-Parteivorstand in der Parteizentrale in Klagenfurt vor die Presse. Zuvor waren die personellen Entscheidungen fixiert worden. "Wir setzen auf Erfahrung in Krisenzeiten. Aber auch auf eine Verjüngung", betonte Kaiser. Der SPÖ-Frauenanteil in der neuen Regierung liegt bei 44 Prozent.

Konkret ging es um folgende Fragen: Wer bekommt einen der fünf Sitze in der Landesregierung? Wer wird erster Landeshauptmann-Stellvertreter? Wer Klubobmann? Wer erster und zweiter Landtagspräsident? Wer besetzt die zwei Mandate im Bundesrat?

Schaunig löst Prettner ab

Die Frage des zweiten Landeshauptmann-Vize wurde bereits am Freitag beantwortet. Diese Position wird künftig durch den bisherigen Landesrat Martin Gruber (ÖVP) besetzt. Somit war auch klar, dass Gaby Schaunig, die bisher zweite Vertreterin Kaisers war, eine neue Rolle einnimmt.

Und überraschend löst Schaunig Beate Prettner, die bisher erste LH-Vize, in dieser Rolle ab. "Ich habe mit allen Betroffenen sehr freundschaftliche Gespräche geführt. Und jede Person hat meine Entscheidung verstanden und mitgetragen", sagte Kaiser. Und betonte: "Dass ist kein Degradieren von Beate Prettner. Das weise ich aufs Schärfste zurück."

Der zweite Name innerhalb der SPÖ, der auch über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt ist, und der im Vorfeld für Spekulationen sorgte, lautet Sara Schaar. Die bisherige Landesrätin wechselt hingegen aller Spekulationen nicht in den Bundesrat, sie bleibt Landesrätin.

Landesrätin Schaar bleibt Landesrätin

Schaar, die unter anderem für die Bereiche Asyl, Grundversorgung und Integration, zuständig war, hatte zunächst vor allem durch ihren Kurs bei der Zuverdienstgrenze für Ukraine-Flüchtlinge den Zorn des Innenministeriums im fernen Wien auf sich gezogen.

Die gebürtige Spittalerin war von Anfang gegen diesen Schritt, weil ihrer Meinung nach die Zuverdienstgrenze für alle Asylwerber angehoben werden müsste. Die Folge war Stillstand, heftige Diskussionen und wenige gute Worte, die im Ministerium über Schaar verloren wurden.