Was das krisenbehaftete Epidemiologische Meldesystem kostet

Wie nun aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hervorgeht, kostete das EMS in den Jahren 2020 und 2021 fast 1,5 Millionen Euro. Konkret waren es 545.160 Euro im Jahr 2020 und 872.760 Euro im Jahr 2021. In Summe also 1.417.920 Euro.

Steuergeld, welches der Verfasser der parlamentarischen Anfrage, FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Lausch, als Verschwendung empfindet: "Es ist unglaublich, dass von der Regierung seit Beginn der Pandemie in dieses EMS fast 1,5 Millionen Euro an Steuergeld investiert werden und dann funktioniert es zum Teil nicht, wenn erwartbar hohe Datenmengen eingespielt werden."

"Das ist nach Kaufhaus Österreich und Co. wieder einmal der Beweis, dass alles was diese Regierung in Sachen digitaler Infrastruktur angreift, nicht funktioniert", kritisiert Lausch.

Erweiterungen

Seit das EMS 2007 installiert wurde, hat es in seinen ersten 13 Jahren des Bestehens kaum bis keine Ausbauten erfahren. Grund dafür ist der eigentliche Zweck des Ganzen. Wie das Gesundheitsministerium in der Beantwortung erklärt, war das EMS eigentlich für "rund 40.000 bis 50.000 Meldungen von anzeigenpflichtigen Krankheiten pro Jahr" ausgelegt. Aktuell laufe in das System in etwa "das 700-fache der ursprünglichen Planung".