Im Blindflug durch die Pandemie

In der Vergangenheit gab es zudem mehrfach Probleme mit der Datenbank. Doch aktuell ist wohl nicht die Datenbank das Problem, sondern die Eingabe: Täglich müssen die Rohdaten händisch (!) nach Doppelmeldungen überprüft werden. Das ging gut, so lange die Infektionszahlen gering waren, aber in Zeiten von Omikron dauert das zu lange. Am Mittwoch kamen die Zahlen verspätet, seit Donnerstag kommen nur noch Rohdaten mit Doppelmeldungen.

Gleichzeitig gibt es zwei Stellen, die Zahlen veröffentlichen: Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und das Gesundheitsministerium. Beide zählen aber anders. Dazu kommt noch, dass auch die Bundesländer ihre Fälle nicht einheitlich erheben. Da werden also Infektionszahlen im Laufe des Tages nach oben oder unten korrigiert, je nach Bundesland unterschiedlich eingemeldet und je nach Ministerium anders veröffentlicht.

Zweifler

Das ist Wasser auf die Mühlen jener Menschen, die längst nicht mehr einer Regierung vertrauen, sondern Schwurblern auf Facebook oder Telegram. Wir wissen bis heute nicht, wie es mit dem Impfstatus von Spitalspatienten in ganz Österreich aussieht. Dass Daten fehlen, hat aber vor allem Auswirkungen auf die Systeme der Modellrechner, die sagen müssen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. So aber fahren wir mit ausgeschaltetem Licht durch die Nacht und haben die Straßenkarte aus dem Fenster geworfen.

Und noch ein Wort zum Datenschutz: Wie damit in Österreich umgegangen wird, ist haarsträubend. Beispiel: Die Corona-App. Die wurde schon vor dem Start wegen Datenschutzbedenken versenkt – obwohl genau die App datenschutzrechtlich wohl die unbedenklichste von allen auf den Handys der Österreicher ist. Aber die meisten geben bedenkenlos ihre Daten an Facebook, Google & Co – oder dem Bonusklub einer Handelskette. Der ist derzeit im Fokus der Datenschutzbehörde, weil er nicht ordentlich informiert hat, dass er die Kunden-Daten für Profiling verwendet. Wofür sonst? Das nehmen alle achselzuckend zur Kenntnis. Aber wehe, einer fragt uns nach dem Impfstatus.