Warum Straßenbahnausbau alleine fürs Klima nicht reicht

Doch wird der Öffi-Ausbau reichen, um die Klimaziele bis 2040 zu erreichen, also Klimaneutralität? Eher nicht, macht der Prüfbericht deutlich: "Es braucht noch weitere Maßnahmen."

Weniger Kfz in der Stadt

Und zwar "Push-Maßnahmen", wie die Expertise herausstreicht: "Zum Beispiel Tempobeschränkungen, partielle oder temporäre Fahrverbote, City-Maut-Systeme, Begegnungszonen, Fußgängerzonen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs." In Graz ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs mit 85 Prozent am höchsten, in Linz beträgt er 72 Prozent, in Innsbruck 63 Prozent.

Bund, Länder und Städte sollen "Klimapartnerschaften samt Finanzierungspaket forcieren", rät der Rechnungshof. Augenmerk sollte dabei auf "Schieneninfrastrukturprojekten liegen, die die Stadt mit dem Umland verbinden".