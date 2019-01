Regionalbahn quer durch Innsbruck nimmt Fahrt auf

Eine neue Straßenbahntrasse von einem Ende der Stadt ans andere zu legen, ist bei den beengten Verhältnissen in Innsbruck eine besondere Herausforderung. Auf nahezu allen Hauptverkehrsrouten ist es denn auch in den vergangenen acht Jahren Bauzeit im Zuge der Arbeiten zu massiven Behinderungen gekommen.

Das Murren in der Bevölkerung war dementsprechend groß. Doch am 26. Jänner nimmt die Regionalbahn nun auf zwei neuen Linien mitten durch das Zentrum Fahrt auf. Sie verbindet den Stadtrand im Westen mit jenem im Osten. Und von dort sollen in zwei weiteren Schritten die Nachbargemeinden Völs und Rum angebunden werden.

Verhandlungen

Die Finanzierung für diese Ausbauschritte steht allerdings noch nicht. „Wir sind in intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium. Und es schaut gut aus, dass wir kriegen, was wir brauchen“, erklärte Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

„Das ist ein Meilenstein für Innsbruck und auch für das Umland“, freute sich Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Für die ebenfalls grüne Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl zeigt das Projekt, dass „die Probleme von großen Städten nur gelöst werden können, wenn man den ganzen Zentralraum mitdenkt.“ Bis 2021 soll Völs, bis 2023 Rum angebunden sein.