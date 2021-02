Erneute Debatte um Citymaut oder autofreie Tage in Graz

Umweltzone, Citymaut, ein autofreier Tag pro Woche, Verbot von alten Diesel-Kfz: Politiker in der Stadt Graz und in der steirischen Landesregierung sind seit gut zehn Jahren beim Ankündigen von Maßnahmen gegen zu viel Pkw-Verkehr recht schnell unterwegs. Beim Umsetzen allerdings haben sie kein Gas gegeben, vielmehr kamen alle Projekte nicht aus über das Planungsstadium hinaus.

Möglicherweise kommt nun wieder Bewegung in die festgefahrene Debatte. Der Bundesrechnungshof (BRH) prüfte jene Maßnahmen, die Land Steiermark und Stadt Graz 2014 bis 2019 gegen die bekannt hohe Feinstaubbelastung gesetzt haben - das Ergebnis ist ernüchternd: "In Graz fehlen ausreichende Maßnahmen gegen den Hauptverursacher der Luftverschmutzung - den motorisierten Individualverkehr", kritisiert der BRH in seinem Bericht, der am Freitag veröffentlich wurde. "Seit 2014 verbesserte sich die Luftqualität in der Steiermark nicht."

Und das trotz der Maßnahmen, die bisher gesetzt wurde, Heizkessel-Tauschaktionen etwa oder der "Luft-Hunderter" auf Autobahnen in belasteten Gebieten: Das Höchsttempo wird im Großraum Graz bis nach Gleisdorf im Osten oder Leibnitz im Süden auf 100 km/h geschaltet, sobald eine gewisse Luftbelastung erreicht ist.