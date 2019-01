Wie gefährlich Feinstaub tatsächlich ist

Die WHO empfiehlt ein maximales Tagesmittel an Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm/m³. Dieses wurde 2018 laut Umweltbundesamt „an zirka 90 % aller Messstellen überschritten“ (an einem oder mehreren Tagen). An drei Meßstellen in Graz gab es an mehr als 25 Tagen solche Überschreitungen (max. 25 sind laut Immissionsschutzgesetz Luft zulässig) . Der WHO-Richtwert für das Jahresmittel von 20 Mikrogramm/m³ wurde an 40 % der Messstellen überschritten.