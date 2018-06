500 Millionen Euro für vier Städte

Abgasfrei sollen sie jedenfalls sein, das schließt für Graz auch die geplante Seilbahn entlang der Mur ein. Für dieses Projekt fehlen aber noch detaillierte Planungen.

Für andere Vorhaben in Graz existieren solche Pläne bereits oder sind in Vorbereitung. So soll unter anderem die Entflechtung der Innenstadt mit dem Bundes-Geld finanziert werden, derzeit führen sämtliche Straßenbahnlinien durch die Herrengasse und über den Hauptplatz. 2021 soll mit dem Bau einer Ausweichstrecke begonnen werden, das wird voraussichtlich 27 Millionen Euro kosten. Außerdem sollen neu entstehende Stadtteile an das Tram-Netz angeschlossen werden, etwa die Reininghausgründe. Auch der Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 5 soll mit Hilfe des Zuschusses kommen.

Erfreut zeigten sich auch KPÖ-Verkehrsstadträtin Elke Kahr. „Das wäre tatsächlich ein großer Durchbruch.“