Vor nächster Hitzewelle: Wie kühl sind Österreichs Seen?

Die nächste Hitzewelle ist fix, so viel steht fest. Bis zu 36 Grad werden bis Donnerstag in weiten Teilen Österreichs erwartet. Davor ist es noch etwas kühler: Laut Wetterdienst Ubimet sind heute, Sonntag, Tageshöchstwerte von bis zu 28 Grad zu erwarten. Allerdings wird es auch zunehmend gewittrig.

Dies aber eher in jenen Regionen, die schon im Juni mit Unwettern zu kämpfen hatten: Von Tirol westwärts über Salzburg bis in Teile Oberösterreichs kann es bis zum Abend durchaus wieder starken Regen geben. Am Montag könnte der Niederschlag auch den Osten erreichen, wirklich viel Regen wird aber in Teilen Oberösterreichs, Kärntens und der Steiermark erwartet. Die Tageshöchstwerte sind entsprechend unterdurchschnittlich für Juli, nämlich nur 22 bis 28 Grad.

Das sollte es dann laut der Meteorologen aber gewesen sein: Schon ab Dienstag ziehen die Temperaturen wieder an, nun kommen trockene Luftmassen aus Südspanien. Drei Tage lang soll es dann heiß und sonnig bleiben, speziell im Osten und Süden Österreichs.