Zoos vermissten während der Hitzewelle Besucher

Poroto und Donna Lucia lieben es, zu baden. Jeden Tag schwimmen sie eine Runde in ihrem hauseigenen Teich. Das hält fit und kühlt – perfekt für den Sommer. Vor allem in den vergangenen Wochen hatten sie viel Gelegenheit dazu, besuchten sie doch nicht so viele Fans wie gewöhnlich.

Poroto und Donna Lucia sind Tapire, wohnen im Zoo Schmiding und warten auf Besucher.

Wasserspiele

„Wir sind seit dem Lockdown-Ende gut besucht, aktuell allerdings nicht übertrieben gut“, sagt Zoologin Daniela Artmann aus dem Zoo in Oberösterreich. Grund dafür ist unter anderem das Wetter. Zuerst Hitzewelle, dann Regenfront – nicht gerade die optimalen Bedingungen. „Gemäßigte Bedingungen sind das Lieblingswetter der Zoobesucher“, sagt Artmann. Dieselbe Erfahrung machte auch der Wiener Tiergarten Schönbrunn. Man habe die Hitzewelle „extrem“ in den Besucherzahlen gemerkt.

Die Tiere hätten die Wetterextreme aber gut überstanden. „Elefanten und Geparden lieben heiße Temperaturen“, heißt es aus Schönbrunn. Andere kühlen sich ähnlich ab, wie Menschen es tun: Die Orang-Utans lassen sich vom Wassernebel bestäuben, Flamingos duschen sich, das Eisbären-Mädchen Finja hüpft ins Wasser.