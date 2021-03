Pandemie traf die Tierparks unterschiedlich hart

Weil wegen der Corona-Einschränkungen Touristengruppen und Schulklassen ausfielen, büßte der Tiergarten Schönbrunn 2020 beinahe die Hälfte der Besucher ein. Abstriche mussten auch die größeren Zoos in Niederösterreich machen. Wenngleich jeder Tierpark mit individuellen Problemen zu kämpfen hat.

Nach 2,3 Millionen Besuchern im Jahr 2019 verzeichnete man in Schönbrunn im Vorjahr nur noch 1,2 Millionen, gab Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag bekannt. Das Fehlen der internationalen Touristen traf die beliebte Wiener Institution massiv. Seit Februar dürfen aufgrund der 20-Quadratmeter-Regel wieder 1.500 Besucher gleichzeitig in den Zoo, was laut dem Direktor eigentlich nicht wirtschaftlich sei.