Freud und Leid beim Besuch der Ministerin im Tierpark

„Die letzten zwei Monate waren Hardcore und es ist noch nicht viel besser“, so Patzalt. Mit Betrieben in der Pölz-Halle Amstetten, im Meierhof Seitenstetten oder auf den Brandner-Donauschiffen deckt er mit 100 Mitarbeitern zu Spitzenzeiten ein breites saisonales Geschäftsfeld ab. „Normal stehen wir über den Winter zwei Monate , jetzt sind es bald sechs“, rechnete Patzalt der Ministerin vor. Die zeigte Einsicht, warb aber auch um Verständnis. „Wir haben so eine Situation noch nie erlebt. Es zeigt sich, dass mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung Lockerungen rascher möglich werden“, sagte sie.