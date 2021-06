Tipps für die Ferien: Kinder, raus aus dem Haus

Der Countdown läuft: Nur noch zehn Schultage im Westen Österreichs und dann sind endlich Sommerferien. Mehr als zwei Monate sind dann schon eine lange Zeit, vor allem für (arbeitende) Eltern, die ihre kleinen Energiebündel gut untergebracht und beschäftigt wissen wollen. Doch was tun, wenn einem die Ideen ausgehen?

Der KURIER hat einige Tipps zusammengestellt.

Oberösterreich

In Linz kann man die Kinder fast täglich etwas Neues erleben lassen. Der Verein „Jugend und Freizeit“ hat nämlich ein dichtes Programm im Angebot. „Fun in the City“ bietet über den ganzen Sommer verteilt Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. So gibt es zum Beispiel einen „Pimp my Bike“-Workshop. Kinder lernen dabei, Problemchen am eigenen Fahrrad zu beheben oder verpassen dem Rad per Spraydose einfach mal ein neues Aussehen.

An anderen Tagen können sie wiederum herausfinden, wie man Graffiti sprüht, Bodypainting macht oder Tore schießt. Aber auch für gemeinsame Badeausflüge und Picknicks gibt es genug Termine. „Anmelden braucht man sich nicht, die Kinder müssen einfach zum angegebenen Zeitpunkt bei dem jeweiligen Jugendzentrum erscheinen“, heißt es vom Verein. Die meisten Angebote sind kostenlos. Nur Altersbeschränkungen und die 3G-Regel müssen eingehalten werden. Eingeladen sind übrigens auch Kinder außerhalb von Linz. Das gesamte Ferienprogramm ist im Internet auf www.vjf.at/programm aufgelistet und abrufbar.