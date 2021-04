Steiler Weg zur Ruine Rauheneck

Wenn ein Weg keine Herausforderung bietet, langweilt das Wandern die Kinder. Im Helenental ist es nicht so: Der Weg vom Hotel Sacher hinauf auf den Berg ist steil und schmal, also ideal. Oben gibt es eine verwinkelte Burg mit Bergfried zu entdecken und eine Höhle mit uralter Malerei. Wer einigermaßen gutes Wetter erwischt, nimmt ein Badetuch und sogar Badesachen mit und steckt die Beine zur Abkühlung in die Schwechat. Spielplatz am Schluss (oder Anfang).

www.wienerwaldinfo.at

Mit dem Fahrrad Verkehr üben

Rote Ampel, Zebrastreifen, Stoppschild – auf dem Verkehrsübungsplatz für Kinder sieht es aus wie in der Realität, nur sicherer. Der Übungsplatz des ÖAMTC Mobilitätspark in Wien-Landstraße (Baumgasse 131, 1030 Wien) ist auch im Lockdown geöffnet. Schließlich will man am Fahrrad ja verhindern, dass man einander im Straßenverkehr zu nahe kommt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 15–20 Uhr und Samstag, Sonn- und Feiertag von 8–20 Uhr.

oeamtc.at