Vorhang auf für Kinder: Landestheater NÖ startet Ferienworkshops

Unter der Anleitung von Theatervermittlerin Teresa Hassan untersuchen die Jugendlichen ihre eigenen Identitäten und gehen gemeinsam den Weg vom "Ich" zum "Wir". Aus den gesammelten Erfahrungen und Erzählungen wird ein eigenes kleines Theaterstück entwickelt.

Gemeinsamkeiten zwischen Theater und Sport

Passend zur Ausstellung "I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports" findet von 31. August bis 3. September auch ein Workshop in Kooperation mit dem Museum Niederösterreich statt. Kinder ab sechs Jahren (9.30 bis 12.30 Uhr) und Kinder ab neun Jahren (14 bis 17 Uhr) setzen sich mit dem Thema Sport kreativ auseinander.

Gemeinsam mit der Theatervermittlerin Teresa Hassan erkunden sie auch den sogenannten „Theatersport“ - ein eigenes Theaterformat in dem man in Teams improvisiert. Das Ergebnis wird dann in einer kleinen Show präsentiert.

Die Teilnahme an einem Workshop kostet 44 Euro pro Person.