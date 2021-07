Es wird heiß und heißer: Nächste Hitzewelle ist auf dem Weg

"Am Dienstag kehrt die Hitze zurück", kündigt Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet an und erfreut damit all jene, denen die derzeit nur durchschnittlichen Julitemperaturen zu niedrig sind. Erwartet werden bereits am Dienstag Tageshöchstwerte von bis zu 33 Grad, je weiter im Osten oder tiefer im Süden eventuell sogar mehr.

Per meteorologischer Definition braucht es drei aufeinander folgende heiße Tage, um die Bezeichnung Hitzewelle verwenden zu dürfen. Das ist kommende Woche der Fall, somit rollt nun die nächste Hitzewelle dieses Sommers an, wenn auch nicht unbedingt in allen Regionen Österreichs.

Ab Mittwoch ist das Land laut Meteorologe Pfurtscheller zweigeteilt: Im Westen, speziell in Vorarlberg, setzt sich bereits ab Dienstagabend eine Kaltfront fest, schuld ist Tief "Zyprian". "Aber diese Kaltfront kommt dann keinen Millimeter weiter", beschreibt der Experte - und beschert damit dem Osten und Süden Hitzewelle Nummer Zwei.