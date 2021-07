Ab wann wird Hitze lebensgefährlich?

In Österreich liegt die erste Hitzewelle bereits hinter uns. Die nächste lässt wohl nicht allzu lange auf sich warten. Während wir hier gerade die etwas kühleren Temperaturen genießen, schwitzen die Menschen in Kanada für uns mit. Bereits seit mehreren Tagen in Folge werden dort die heißesten Temperaturen des Landes seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Am Dienstag meldete die Wetterstation in Lytton (Provinz British Columbia) 49,5 Grad Celsius. Stellt sich die Frage: Ab wann wird Hitze (lebens)gefährlich? Wer ist besonders gefährdet und wie schützt man etwa Babys bei derartig hohen Temperaturen? Diese und einige weitere Fragen beantwortet heute Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes.