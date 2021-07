Extreme Hitze kann auch für junge Gesunde bedrohlich sein

Wer sich bei großer Hitze körperlich anstrengt oder zu warm angezogen ist, bei dem kann es zu Hitzestau kommen. Dadurch ausgelöstes Schwitzen kann zu hohem Mineralstoff- und Flüssigkeitsverlust und in der Folge zu Kreislaufstörungen führen. Typische Symptome sind Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, ein erhöhter Puls und eine erhöhte Körpertemperatur. Betroffene sollten viel trinken, einen kühlen Ort aufsuchen und den Körper mit feuchten Tüchern oder durch Duschen abkühlen.

Bei einem Hitzschlag kommt es zusätzlich noch zu Kopfschmerzen, Erbrechen und Muskelkrämpfen. Die Körpertemperatur steigt bis zu 43 Grad an. In schweren Fällen kann es zu Verwirrtheit bis hin zur Bewusstlosigkeit kommen. Besonders bei älteren und durch Erkrankungen geschwächten Personen ist das eine bedrohliche Situation, die bis zum Versagen lebenswichtiger Organe und zum Tod führen kann. Betroffene sollten in eine kühle Umgebung gebracht und schluckweise mit Flüssigkeit versorgt werden. Bei Bewusstlosigkeit unbedingt die Rettung rufen.