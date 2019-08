Hitzewelle: Auswirkungen auf Körper und Psyche werden unterschätzt

Schlechte Blutversorgung

„Bei großer Hitze leitet der Körper das Blut an die Peripherie und versucht so die Wärme über die Haut loszuwerden“, sagt Mediziner Peter Wallner von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin des Zentrums für Public Health der MedUni Wien. „Dann kann das Blut aber in anderen Organen – etwa dem Herz oder dem Gehirn – fehlen.“