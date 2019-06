Warum Menschen vor der Hitze in ein Shopping Center fliehen

Über eine Klimaanlage in ihrem Kleingartenhaus verfügen Herbert und Hedwig Zöch. „Aber die hilft uns halt unterwegs nix“, sagt sie. „Insofern kommt uns älteren Leuten dieses Angebot sehr gelegen“, ergänzt er.

Ähnliche Angebote gibt es in Paris und Chicago. Und in Kürze will die Gebietsbetreuung am Max-Winter-Platz in Wien 2 ihre gekühlten Räumlichkeiten ebenfalls öffnen.

Mehr Infos unter: https://www.roteskreuz.at/wien/katastrophenhilfe/cooling-center/klimawandel-und-hitze/