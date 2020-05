Rasen wird auch für ausländische Fahrer teuer

Doch Österreich geht noch einen Schritt weiter. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner warb am Mittwoch beim Salzburgforum in Warschau, an dem 12 ost- und südosteuropäische Innenminister teilnahmen, für weitere verschärfende Verträge mit einzelnen Ländern. Bei Ungarn, Bulgarien und Kroatien war das erfolgreich, der slowenische Innenminister signalisierte ebenfalls Interesse. In den Verträgen sind noch bessere Handhaben bei der grenzüberschreitenden Verfolgung enthalten, außerdem sind Strafen (für beide Seiten) bereits ab 50 Euro einzuheben. „Die Kosten für das gesamte System belaufen sich auf 100.000 Euro“, sagt Mikl-Leitner zum KURIER. Zum Vergleich: Um diesen Preis ist nicht einmal eine moderne Radarbox oder Verkehrsampel zu kaufen.

Für Ausländer gibt es künftig Strafzettel in ihrer Landessprache. Die Beamten müssen nur das Delikt ankreuzen sowie Ort, Zeit und Fahrzeugdaten eintragen. Aber auch Österreicher können dann nicht mehr ihre ausländischen Strafen so einfach in den Papierkorb werfen wie bisher.