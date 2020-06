Ungarn: Drakonische Verkehrsstrafen drohen

Mit dem neuen Gesetz, das im April oder Mai in Kraft treten könnte, soll sich einiges ändern. Was genau, dazu schweigt man von offizieller ungarischer Seite noch eisern. Die Botschaft in Wien verweist nach einem Tag Bedenkzeit an das Landespolizeipräsidium in Budapest, dort würde man alle Fragen beantworten. Die Antwort aus Budapest kam dann tatsächlich prompt. „Die Polizei möchte, vor dem Inkrafttreten des Gesetzes keine Mitteilung machen. Später stehen wir gern zu Ihrer Verfügung“, gibt man sich in der Stellungnahme mehr als bedeckt.

KURIER-Recherchen ergaben unterdessen, dass die Neuerungen unter dem Titel „Straßensicherheit“ und „Smogbekämpfung“ verkauft werden und den Polizisten mit dem neuen Gesetz kein Ermessensspielraum mehr bleiben soll.

Wer trotz smogbedingtem Fahrverbot unterwegs ist, müsste demnach 100.000 Forint (rund 350 €) zahlen. Wer unerlaubt überholt, muss mit 40.000 bis 80.000 Forint (135 bis 275 €) rechnen. Für jede Vorrangverletzung und fürs Telefonieren am Steuer sollen künftig einheitlich 30.000 Forint (rund 100 Euro) verrechnet werden. Wenn es zu einer Anzeige kommt, kann es bis zu 70.000 Forint kosten. Diese unterschiedlichen Strafhöhen werden damit begründet, dass der Betroffene seine Schuld gleich bei Begehung gestehen und bezahlen soll. Damit sollen die Behörden von aufwendigen Verwaltungsverfahren verschont bleiben. Doch selbst wenn man gleich bezahlt, können die Strafen künftig dreimal so hoch sein als die bisherigen Tarife.