Neue Tricks der Italiener empören Autofahrer

Vor allem die Umweltzonen ("zona traffico limitato") sind für Städte wie Florenz oder Pisa so lukrativ wie eine Gelddruckpresse. Sie sind schlecht beschildert, das videoüberwachte Einfahren kostet aber stolze 119 Euro. Beim ÖAMTC gab es zuletzt einen Lenker, der bei der Parkplatzsuche vier Mal in eine Umweltzone fuhr und fast 500 Euro zahlen sollte.

Genauso viel kann es jedenfalls kosten, wenn in Italien eine brennenden Zigarette aus dem Fenster geworfen wird. Die lokale Polizei kennt auch beim ständigen Befahren der Überholspur auf der Autobahn, wenn die anderen Spuren frei sind, ebenso keine Gnade wie wenn jemand Moped ohne Helm fährt. "Ein Mitglied von uns musste in Genua 1750 Euro bezahlen, weil er im Schritttempo zur Hotelgarage gefahren ist", berichtet Woitsch. Schnellfahren wäre ohnehin sehr teuer. Laut ARBÖ sind in Italien ab 10 km/h zu viel bereits mindestens 155 Euro zu berappen.