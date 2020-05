EU-Verkehrsstrafen als Schildbürgerstreich

Soll ein Strafbescheid dann vollzogen werden, muss der Deliktsstaat das Verfahren führen und sogar die Schriftstücke übersetzen lassen. Den Strafbetrag (inklusive der Verfahrenskosten) kassiert aber der Heimatstaat des Verkehrssünders. Es liegt auf der Hand, dass nur wenige Staaten von dieser aufwendigen und teuren EU-Vollstreckung Gebrauch machen. In der Praxis, erzählen Beamte, lohnt sich die Arbeit nicht - und der Raser wird straffrei bleiben. Weshalb das EU-VStVG in Österreich als totes Recht gilt. Praktisch hat sich also auch durch die neue Richtlinie nichts geändert, auch wenn anfangs sogar von einem "EU-Strafzettel" die Rede war.



Grundsätzlich gelten der Rahmenbeschluss und das EU-VStVG bei bestimmten Delikten ab 70 Euro. Die Verkehrssünder haben das Recht auf ein faires Verfahren in der eigenen Sprache, was, wie erwähnt, die Kosten für die Behörde schnell in die Höhe treibt. Wer also Verkehrssünden im EU-Ausland begeht, muss trotz EU-Regelung nicht zwingend mit einem Strafzettel, der nach Österreich geschickt wird, rechnen. Jedenfalls zeigt das Beispiel, wie von einer guten Idee der EU-Kommission unter Mitwirkung von 27 Regierungen nur ein Schildbürgerstreich übrig bleibt.