Handy ist Unfallursache Nummer 1

Was beim Alkohol am Steuer auffällt, ist auch, dass die Frauen weiter aufholen. Bereits elf Prozent aller ertappten Sünder sind weiblich. Zum Vergleich: 1994 waren es gerade einmal zwei Prozent. Ursache dafür ist die „negative Emanzipation“, wie es unter Experten heißt. „Frauen holen überall auf. Sie tragen mehr Verantwortung, sie müssen immer mehr verdienen und leisten – alles männliche Attribute. Der Aufholprozess schlägt sich auch beim Alkohol nieder“, sagt ÖAMTC-Expertin Marion Seidenberger. Ein Blick auf die Bundesländer-Statistiken von heuer und der vergangenen zwei Jahre zeigt, dass sich die Unfallzahlen vor allem in Niederösterreich und Oberösterreich positiv entwickeln. Bei den Verkehrstoten nimmt Niederösterreich mit 133 Opfern aber einen breiten Raum in der Statistik ein. Mehr als jeder vierte Verkehrsteilnehmer wurde in diesem Bundesland getötet.

Bei den Alkoholunfällen gibt es – bezugnehmend auf die Bewohnerzahl – die meisten im Burgenland und in Vorarlberg, die wenigsten in Salzburg und Wien. Allerdings ist hier erst nach der Zeit der promilleträchtigen Weihnachtsfeiern eine seriöse Aussage möglich. Das Innenministerium schätzt, dass etwa 3500 Alkolenker allein in diesem Monat ihren Führerschein im Zuge einer Kontrolle abgeben müssen.