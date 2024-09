Am Donnerstag setzte der prognostizierte Niederschlag in weiten teilen des Landes ein. Und das dürfte erst der Anfang sein: Bis Anfang nächster Woche gilt laut Geosphere Austria aufgrund einer massiven Kaltfront Regen-, Schnee- und Windwarnung .

Unwetter: Mehrere Veranstaltungen abgesagt

Für einige Veranstaltungen im Osten Österreichs bedeutet das aktuelle Unwetter leider auch Absagen.

In Niederösterreich etwa wurde das für 14. und 15. September geplante Römerfest Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) wetterbedingt abgesagt, wie auf der Homepage vermeldet wird. Auch das Mobilitätsfest der Stadtgemeinde Neulengbach (Bezirk St. Pölten) und das Hiabstla in Scheibbs fallen ins Wasser. Das Hafenfest in Korneuburg vermeldet ebenfalls, dass es "aufgrund der schlechten Wetterprognosen schweren Herzens abgesagt" werden muss. Auch der Tullner Weinherbst kann leider nicht stattfinden.

Für den geplanten Wachaumarathon am Wochenende wurde noch keine Entscheidung gefällt, die Veranstalter würden die Situation bis Freitag weiter beobachten. "Eine Hochwassergefahr der Donau besteht laut allgemeiner Aussage nicht, da der Fluss aufgrund der Trockenheit der letzten Wochen einen sehr tiefen Wasserstand hat. Aktuell planen wir programmgemäß, werden die Situation aber weiter beobachten," heißt es.