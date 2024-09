Starkregen und Überflutungen drohen: Feuerwehr ist alarmiert

Die Zeichen stehen auf Regen. Auf sehr viel Regen. In der Landeswarnzentrale für Oberösterreich sind die Prognosen am Dienstag eingehend studiert worden. "Derzeit ist eine Warnung nicht nötig", sagt Eduard Paireder vom oö. Landesfeuerwehrverband, "wir stehen im engen Austausch mit der Geosphere Austria und werden am Mittwoch entscheiden, ob es für die weiteren Tage eine Warnung geben wird."

Denn man habe die Bilder aus Tirol und der Steiermark im Kopf, sagt er - und verweist aber darauf, dass die vielen Wettermodelle derzeit noch zu unterschiedliche Werte liefern würden.

ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber geht jedenfalls schon seit Montag davon aus, dass es ab Mittwoch brisant werden wird. Eine Karte, in die 52 unterschiedliche Modelle hineingerechnet wurden, zeigt: Zwischen Tirol und Niederösterreich könnte ein Niederschlags-Hotspot entstehen, besonders betroffen könnte das Salzkammergut sein. 200 Liter Regen pro Quadratmeter Noch deutlicher sind schon die Prognosen der Unwetterwarnzentrale UWZ. "Die größten Regenmengen kommen aus heutiger Sicht in den östlichen Nordalpen vom Karwendel über das Salzkammergut bis zum Wienerwald zusammen, hier sind durchaus 150-200 Liter pro Quadratmeter innerhalb von vier Tagen möglich." In der Gegend um Mariazell gibt es Modelle, die aktuell sogar 250 Liter pro Quadratmeter für möglich halten. Um die Dimensionen besser einschätzen zu können: Laut UWZ fallen in Wien in einem durchschnittlichen gesamten September rund 65 Liter Regen pro Quadratmeter, in Mariazell 120, und in Bad Aussee im Salzkammergut 140 Liter, pro Monat, wohlgemerkt. Was der Regen mit dem Klimawandel zu tun hat, erläutert Klimawissenschaftler Reinhard Steurer. Es sei eine direkte Folge des warmen Mittelmeeres. Im August betrug die durchschnittliche Oberflächentemperatur dort über 28 Grad Celsius.

Was bedeutet, dass viel mehr Wasser verdampft und in die Atmosphäre gelangt ist, als je zuvor im Industriezeitalter. "Genau das werden wir diesen Herbst mit viel Starkregen und Überschwemmungen vor allem südlich der Alpen zu spüren bekommen", ist er überzeugt. Wo genau sich die Unwetter entladen, könne nur sehr kurzfristig vorausgesagt werden. Die Prognose Für Mittwoch sieht Geosphere Austria vor allem auf die Westhälfte Österreichs Regen zukommen, am Donnerstag wird der Schwerpunkt der Niederschläge im Süden des Landes, von Osttirol über Kärnten bis in die westliche Steiermark liegen. Am Freitag und vor allem am Samstag stellt sich "von Salzburg ostwärts eine anhaltende und kräftige Dauerregenlage" ein.

Wissenswertes zu Starkregen und Hochwasser

Und die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1.000 Meter. Was einerseits hilfreich gegen Hochwasser ist, wie Meteorologe Oberhuber sagt, weil das Wasser in Form von Schnee in den Bergen bleibe. Allerdings führt der schwere nasse Schnee zu Schäden durch Baumbrüche, weil die Äste die Last nicht tragen können.