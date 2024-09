Kaltfront bringt ab Donnerstag große Regenmengen nach Österreich

Um diese Mengen besser einschätzen zu können: In Wien fallen in einem durchschnittlichen gesamten (!) September rund 65 l/m² Regen, in Mariazell 120 l/m² und selbst in Bad Aussee "nur" 140 l/m². Die Prognosen entsprechen also potentiell der doppelten Monatssumme in nur wenigen Tagen.

Glücklicherweise pendelt die Schneefallgrenze die meiste Zeit zwischen 1.000 und 1.500 m, d.h. ein Großteil der Niederschläge wird im Gebirge als Schnee gebunden und erst in der nächsten Woche zeitverzögert abfließen.