Open Air mit My Ugly Clementine abgesagt

Das für Freitag (13. September) geplante Konzert der heimischen Popband My Ugly Clementine in der Arena Wien wurde kurzfristig verschoben - auf 18. Juni 2025.

Hier das offizielle Statement der Band im Wortlaut: "Wir müssen unsere Arena Open Air Show am kommenden Freitag wetterbedingt verschieben. Ganz wichtig: die Tickets behalten ihre Gültigkeit, denn es gibt bereits einen neuen Termin: 18. Juni 2025. Wir sind extrem enttäuscht, traurig und auch sauer, dass wir dieses Fest mit euch am Freitag nicht feiern können. Grund für die Verschiebung ist eine sich stündlich verschlechternde Wetterlage, die neben Kälte und Starkregen auch heftige Sturmböen vorhersagt. Seit Tagen wird in Wetterberichten davor gewarnt und es wurden auch schon zahlreiche Veranstaltungen in Wien deswegen abgesagt."