Unwetter: Feuerwehren in Niederösterreich in Alarmbereitschaft

Der Peak der Regenfälle wird von den Feuerwehren laut Stebal anhand vorliegender Prognosen für Samstag bzw. Sonntag erwartet. „Die Donau ist zeitverzögert“, sagte der Sprecher, hier gehe der Blick auch in Richtung Westen und zu den Flüssen Salzach und Inn .

In Niederösterreich sind am Donnerstag nach ersten Regenfällen weiter Vorbereitungsmaßnahmen auf prognostizierte Starkniederschläge im Gange gewesen. Die Feuerwehren seien in Alarmbereitschaft, sagte Sprecher Klaus Stebal vom Landeskommando . Hochwasser ist in den kommenden Tagen möglich.

Für einen Aufbau des Hochwasserschutzes sei es jedenfalls noch zu früh, betonte Stebal. Derzeit gehe es verstärkt um Vorbereitungsmaßnahmen wie Gerätewartung, man sei ohnehin „jederzeit einsatzbereit“ . Einige Male wurde wetterbedingt auch bereits in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag selbst ausgerückt.

„Die derzeitigen Niederschlagsprognosen zeigen 150 bis 200 Liter Regen pro Quadratmete r bis Montagfrüh, mit einer Niederschlagsspitze am Samstag und einer Abflussspitze von Samstag auf Sonntag. Dazu kommen orkanartige Windböen“, blickte Landesvize Pernkopfernkopf voraus.

„Meteorologen prognostizieren für die kommenden Tage ungewöhnlich große Niederschlagsmengen in Niederösterreich. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP, Anm.) und ich sind dazu laufend im Austausch mit den Einsatzkräften. Wir haben uns davon überzeugt, dass alle Vorbereitungsarbeiten, die notwendig und möglich sind, unternommen wurden“, hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitne r (ÖVP) in einem der APA übermittelten Statement fest.

An der Donau geht die Entwicklung laut Prognose in Richtung fünfjährliches (HQ5) bis zehnjährliches (HQ10) Hochwasserereignis. An den Zubringerflüssen seien - je nach regionaler Wettersituation - bis zu 30-jährliche Ereignisse (HQ30) möglich, örtlich auch darüber hinausgehend.

„Niederösterreich bereitet sich vor, die Experten- und Sicherheitsstäbe sind im Landessicherheitszentrum in Tulln zusammengezogen, berechnen die jeweils aktuellsten Prognosen und koordinieren mit den Einsatzkräften der Feuerwehren den Aufbau der Hochwasserschutzanlagen“, skizzierte der Landesvize.

Mehrere Veranstaltungen abgesagt

Bereits im Vorfeld abgesagt wurden in Niederösterreich aufgrund der Wetterprognose diverse Veranstaltungen wie das Römerfest in Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) oder das Korneuburger Hafenfest.

Aktuell weiterhin geplant ist für das Wochenende die Austragung des Wachau-Marathons. Hier beobachten die Veranstalter noch die Lage. Um gegebenenfalls schnell reagieren zu können, werden auch die im Normalbetrieb ferngesteuerten Donaukraftwerke ab Freitag rund um die Uhr von Teams besetzt, berichtete der ORF Niederösterreich.

Bei den drei Speicherkraftwerken der EVN im Waldviertel - Ottenstein, Dobra-Krumau und Thurnberg-Wegscheid - wurde schon seit Wochenbeginn in mehreren Stufen der Abfluss erhöht um mehr Puffer für große Wassermengen im Kamp zu erlangen.