Im Weinviertel tobte ein heftiges Gewitter. Beim Musikfestival Frequency in St. Pölten blieb es bei einer Sturmwarnung. In Tirol gingen Muren ab.

Unwetterchaos in NÖ, Hollabrunn "unter Wasser", Murenabgänge in Tirol

Von schweren Gewittern wurde am Freitagabend Niederösterreich heimgesucht. Dutzende Feuerwehren sind im Einsatz und mussten wegen Sturmschäden wie umgestürzter Bäume ausrücken und Keller auspumpen. Besonders schwer tobte ein Gewitter in Hollabrunn.

© Stefan Obritzhauser/Feuerwehr Hohenwarth

Gegen 18.30 Uhr setzte sich die Gewitterzelle mit Sturm und sintflutartigen Wassermassen über der Bezirkshauptstadt fest. "Aufgrund des starken lokalen Unwetters mit über 80 Millimeter Niederschlag innerhalb kürzester Zeit kam es kurz vor 19 Uhr zu zahlreichen Einsätzen im Stadtgebiet Hollabrunn. In der Folge spitzte sich die Lage in Hollabrunn und Umgebung zu. Deshalb wurde der Bezirksführungsstab (BFÜST) in Hollabrunn besetzt, hieß es dazu von der Feuerwehr. Am Freitagabend sind weiter rund 50 Feuerwehren im Bezirk Hollabrunn bei über 100 Einsätzen beschäftigt.

© Stefan Obritzhauser/Feuerwehr Hohenwarth

Im Bereich Hollabrunn gibt es einige Straßensperren wegen Überflutung. Dr Runzenbach trat über die Ufer, Stark betroffene Bereiche mit bis zu einem Meter Überflutung gibt es etwa bei der Straße bei der Pferdekoppel, Tennishalle sowie die Einrichtung Behindertenhilfe Sonnendach. Betroffen war auch die Augustwiesn. Die Organisatoren des Volksfestes teilten mit, dass "aufgrund eines unerwarteten Unwetters von enormem Ausmaß" die Augustwiesn abgesagt werden musste. Das Veranstaltungsgelände wurde evakuiert und die Gäste in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Stadtgemeinde Hollabrunn im Stadtsaal untergebracht.

© Reibenwein Michaela

Straßen wurden unterspült, teilweise abgetragen und mussten gesperrt werden. Aufgrund des Hochwassers musste sogar der Zugverkehr eingestellt werden, da der Bahndamm unterspült wurde.

© Reibenwein Michaela

Sturmwarnung beim Frequency Bei extremer Hitze ging am Freitag der dritte Tag des Frequency-Festivals in St. Pölten in Szene. Gegen 19 Uhr wurden die Tausenden Besucher dann vor einem schweren Gewitter gewarnt, das Spielverderber werden könnte. "Storm Warning" hieß es, man sollte sich auf schlechtes Wetter in den nächsten Stunden einstellen und den Anweisungen des Sicherheitspersonals folgen. Kurz darauf setzte auch schon Regen ein. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch, die Musik ging plangemäß weiter und gegen 20 Uhr gab es zwar als Kulisse Blitze in der Ferne, der Regen hörte aber wieder auf und das Programm konnte plangemäß weitergehen.

© Weichhart Johannes

Warnungen gab es laut UWZ (Unwetterzentrale) vor allem für das westliche und nördliche Niederösterreich. In der Nacht auf Samstag ist weiter mit kräftige Gewittern mit Starkregen und Sturmböen zu rechznen, am Samstag kämen dann lokale, teils auch kräftige Gewitter, in den Norden und Osten. Arlberg-Bundesstraße nach Mure gesperrt Auch in anderen Bundesländern gab es Unwetter mit Starkregen. Freitagabend gab es einen Murenabgang bzw. Erdrutsch auf die Arlberg-Bundesstraße bei St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck). Die Straße musste daraufhin laut Medienberichten auf Tiroler Seite vorerst gesperrt werden. Die Sperre dürfte mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Da auch der Arlbergtunnel derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, waren somit vorerst beide Straßenverbindungen am Arlberg unpassierbar. Ein Ausweichen war nur großräumig möglich, etwa über die B198 und das Lechtal oder über Deutschland.

Auch andernorts kam es in Tirol lokal zu Murenabgängen. Die Sellraintalstraße (L13) im Bezirk Innsbruck-Land wurde von einer Mure verlegt. Das Sellraintal war vorerst nur über die Oberperfer Straße erreichbar. Ein schweres Unwetter zog auch über das westliche Mittelgebirge. Betroffen war vor allem die Gemeinde Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land), wo Keller ausgepumpt werden mussten.