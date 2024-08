Schmerzhafte Stiche, höllische Hitze: Retter im Frequency-Dauereinsatz

In roten Hosen und weißen Poloshirts stehen die Rettungskräfte am VAZ-Gelände in St. Pölten bereit, um die Gesundheit der feiernden Gäste sicherzustellen.

In den ersten beiden Tagen verzeichneten die Sanitäterinnen und Sanitäter bereits 973 Versorgungen, 119 davon waren die Folge von Insektenstichen. "Hier spiegelt sich das oftmals kolportierte Wespenjahr wider", heißt es auf Nachfrage seitens des Roten Kreuzes.