Eine der legendärsten Diskotheken Österreichs steht zum Verkauf

Mit einer "Leider Geil"-Party und den besten Hits aus den 2010er-Jahren verabschiedete man sich in die Sommerpause, danach wurde es ruhig in einer der legendärsten Diskotheken Österreichs.

Partytempel als Soldaten-Treffpunkt

Nicht nur viele Menschen in Niederösterreich kennen das Concorde in Gerweis im Bezirk Zwettl, hier haben auch viele Soldaten gefeiert, die am Truppenübungsplatz Allentsteig stationiert waren. Deshalb ranken sich auch viele Geschichten rund um jenen Partytempel, der nun zum Verkauf steht.