Frequency Festival nach Terror-Plänen: "Lassen uns den Spaß nicht nehmen"

Noch bevor die ersten Konzerte über die Bühne gehen und Ed Sheeran seinen großen Auftritt hatte, sind die Wiesen an den Ufern der Traisen bereits mit Zelten, Pavillons sowie spärlich bekleideten Besuchern gefüllt. Aus unterschiedlichen Boxen dröhnt zeitgleich Musik und vermischt sich mit dem Geräusch von auf Tischplatten aufschlagenden Pingpongbällen. Diverse Strichlisten an Zeltwänden oder auf Papierschildern geben Auskunft darüber, wie viele Bierdosen bereits getrichtert wurden. Kurzum: Auf den ersten Blick scheint auch in diesem Jahr am Campingplatz alles seinen gewohnten Gang zugehen.