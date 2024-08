James Arthur singt beim Frequency über seine Depressionen

„Castle On The Hill“ ist einer seiner größten Hits, und der Brite spielt ihn gerne am Beginn seiner Shows. Aber auch alle anderen Welthits des Superstars werden zu hören sein: „Shape Of You“, „Perfect“ und „Photograph“ – der verlässlich brillante Live-Performer lässt nichts aus.

Krank durch Ruhm Damit kehrt der 36-Jährige nach Experimenten mit elektronischen Klängen zu seinem Stammgenre zurück. Er hat die Songs der Rückschau und Verarbeitung einer Lebensphase gewidmet, in der er an schweren Depressionen litt. Den Ursprung hatte die Krankheit in Arthurs Kindheit. Drastisch verstärkt wurde sie 2012, nachdem er die Castingshow „The X Factor“ gewonnen hatte. Mit dem plötzlichen Ruhm und der Anfeindung, die damit einherging, kam er nicht zurecht. Mittlerweile, sagt er im KURIER-Gespräch, kann er gut damit umgehen, in der Öffentlichkeit zu stehen, er habe seine Depressionen und Panikattacken gut im Griff. „Ich habe jetzt eine Tochter, und das hat meine Perspektive geändert. Früher hatte ich diese ungesunde Obsession, für meine Musik anerkannt zu werden. Das hat sich geändert, und ich komme an dunklen Tagen nicht mehr in eine so starke Abwärtsspirale wie früher.“

Liebesentzug Arthur hat mit der BBC eine Doku über das Thema gedreht: „Sie zu machen, hat mich interessiert, weil zu der Zeit in England Tausende Männer wegen Depressionen Suizid verübt haben. Ich wollte zeigen, wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben. Bei mir hat das mit der Trennung meiner Eltern begonnen, nach der ich bei Pflegeeltern gelebt habe. Deshalb bin ich zurück in meinen Heimatort und habe mich mit meiner Vergangenheit konfrontiert – mit dem Schmerz von damals und der Wut, die das, was ich als Liebesentzug empfunden habe, ausgelöst hat.“

Tiefe Stimme Mit all diesen Themen beschäftigt sich James Arthur in einigen der neuen Songs. Beim FM4-Frequency hat er aber natürlich auch seine Hits „Impossible“ und „Say You Won’t Let Go“ im Programm. Freuen können sich Fans von Singer/Songwriter-Klängen heuer auch auf David Kushner, der am Eröffnungstag um 17.15 Uhr auftreten soll. Das Markenzeichen des 23-Jährigen, der im September 2000 in Chicago auf die Welt kam, ist der tiefe Gesang. Kushner brachte sich selbst das Gitarrespielen bei, schrieb als Teenager erste Songs und arbeitete dann mit einem Vocal-Coach an seiner stimmlichen Präsenz. Der Song „Miserable Man“ ging auf TikTok sofort viral. Kushner hatte mit „Daylight“ 2023 einen weiteren Hit. Sein Debüt-Album „The Dichotomy“ erscheint am 30. August.