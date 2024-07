Gigi D'Agostino tritt nicht beim Frequency auf

Wie der KURIER bereits am Montag vorausgesagt hat, wir der der italienische DJ Gigi D'Agostino nicht beim diesjährigen Frequency Festival in St. Pölten auftreten. Das wurde heute, Mittwoch, offiziell vom Veranstalter (Barracuda Music) bestätigt. Die Absage habe aber "nichts mit der Situation um den Song 'L'Amour Toujours' zu tun". Warum Gigi D'Agostino nicht nach St. Pölten kommen wird, bleibt aber weiterhin unklar. Der Veranstalter will sich dazu weiterhin nicht äußern.