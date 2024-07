Rätselraten um Gigi D’Agostino-Auftritt beim Frequency Festival

Ed Sheeran, Apache 207, RAF Camora, Peter Fox, The Offspring, Rise Against, Cro... Wenn man sich heute, Montag, durch das Line-up des heurigen Frequency Festivals (14. bis 17. August) klickt, dann kommt einem irgendetwas komisch vor. Es fehlt etwas, das vor ein paar Tagen noch groß angekündigt wurde, ein Headliner: Gigi D’Agostino. Der italienische DJ hätte am Samstag zur Primetime in St. Pölten auflegen, für Stimmung sorgen sollen: "Dö, dö, dö ..." und so.

Im Rahmen seines Auftritts wäre natürlich auch sein über 20 Jahre alter Hit "L'amour toujours" aus den Boxen gekommen. Also jener Song, der in den vergangenen Wochen für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat, weil, wie mittlerweile allgemein bekannt sein sollte, einige Angehörige der "Sylter Schickeria" zu diesem Lied "Ausländer raus, Deutschland den Deutschen" gegrölt haben. Ähnliches war auch schon zuvor auf diversen Dorffesten und Maturapartys zu hören gewesen - etwa bei einem Mödlinger Faschingsumzug. Brüllaffen gibt es nicht nur auf Sylt.

© screenshot Auf diesem Plakat ist Gigi D'Agostino noch angekündigt.

Aus dem Line-up gestrichen Der Musiker selbst hatte damit natürlich nichts zu tun und stellte auch sofort klar, dass es in seinem Lied um Liebe und sonst nichts gehe, "um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet". Die Angelegenheit wurde wochenlang in den Medien und am digitalen Stammtisch diskutiert, Radios verbannten das Lied aus der Playlist (der KURIER berichtete) und der Fall beschäftigte Juristen. Die Fans des DJs waren aber sofort zur Stelle und verkündeten: Nein, wir lassen uns unseren Gigi nicht von Rechtsextremen wegnehmen. Gut so!

Weggenommen wurde einem Gigi D'Agostino nun scheinbar aber doch: Zumindest wurde quasi von heute auf morgen aus dem Line-up des Frequency Festivals gestrichen. Wird er also nicht wie angekündigt, am 17. August nach St. Pölten kommen? Das ist eine gute Frage, eine, auf die der Veranstalter (Barracuda Music) am Montag selbst keine Antwort hatte. Frequency-Veranstalter Harry Jenner konnte bzw. wollte im KURIER-Gespräch nicht mehr dazu sagen. "Am Dienstag weiß ich selber mehr", sagte er dem KURIER. Geht es nach der Homepage von Gigi D'Agostino, wird er in St. Pölten spielen. Dort ist der Auftritt in St. Pölten immer noch angekündigt. Wo ist also das Problem? Und warum streicht man einen Künstler aus dem Programm, wenn man dafür dann keine Gründe nennt? Ein wirklich seltsames Rätsel. Dessen Lösung laut Veranstalter morgen, Dienstag, verkündet werden wird. Wir bleiben dran.