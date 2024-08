Frequency-Festival in NÖ: Der Staatsschutz ist mitten im Party-Volk

Es war in der Nacht auf Dienstag, als die Verantwortlichen des Frequency-Festivals in St. Pölten die tausenden Besucher, die bereits zwei Tage vor dem ersten Konzert angereist waren, warnten.

"Bitte sichert eure Zelte und bringt euch gegebenenfalls in euren Autos in Sicherheit", wurde via Instagram und Facebook verlautbart. Der Grund dafür war aber nicht etwa eine terroristische Bedrohung, sondern eine Gewitterfront, die für Blitze und Regen sorgte.