Wahllos auf Gäste eingeprügelt: Haftstrafe für Frequency-Security

Versuchte Körperverletzung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, falsche Zeugenaussage - es ist nicht überraschend, dass sich Richter und Angeklagter ganz gut kennen, die beiden hatten bereits mehrfach miteinander zu tun.

Kurz vor seinem 19. Geburtstag muss der Tschetschene zum wiederholten Male im Landesgericht St. Pölten erscheinen. Am Dienstag in Handschellen, weil der junge Mann seit einem brutalen Vorfall am Frequency-Festival im Gefängnis sitzt.

"Ich war total betrunken"

Laut Anklage soll der 18-Jährige bei der Veranstaltung am 19. August 2022 wahllos auf Gäste eingeprügelt haben. Er gibt die Vorwüfe zu. "Ich war total betrunken, meine Freunde und ich hatten zuvor Jägermeister und Whisky konsumiert. Mit tut leid, was dort passiert ist. So bin ich eigentlich nicht", sagt er. Zwei Personen soll er ins Gesicht geschlagen haben, sie erlitten Prellungen, einem 20-Jährigen musste im Sanitätszelt die Lippe zusammengenäht werden.