Daten aus dem All zeigen: St. Pöltner Innenstadt glühte im Juni

Es war knapp vor Monatsende, als die Wetterstation in Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha den diesjährigen Juni-Temperaturrekord meldete. Mit 36,7 Grad blieb man zwar unter dem Wert von 2013 (38,6 Grad), die Hitze machte den Menschen dennoch ordentlich zu schaffen.

Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten schwitzten die Bürger. Wie sehr, hat nun Neos-Gemeinderat Niko Formanek herausgefunden, der sich dabei auf Daten aus dem All beruft. Konkret geht es um den HyspIRI Thermal Infrared Radiometer (PHyTIR), mit dem auf der internationalen Raumstation ISS per Satellit Landoberflächentemperaturen gemessen werden. Um ein möglichst klares und wolkenloses Bild zu bekommen, wurden die Daten zwischen 1. Juni und 24. Juni 2022 aufgezeichnet.